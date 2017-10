Klamotten-Kauf leicht gemacht: Kunden des Shopping-Portals Outfittery können in Berlin eine kostenlose Kofferraumzustellung testen. Dazu steht ihnen vier Wochen lang ein speziell ausgerüsteter VW Polo zur Verfügung. Die Päckchen werden von DHL nicht an die Haustür geliefert, sondern ans Auto.

Während der achtmonatigen Testphase erhalten 300 ausgewählte Teilnehmer den Polo für die Kofferraumlieferung. Das Pilotprojekt „We Deliver“ ist eine Kooperation von Volkswagen und DHL, an der sich Outfittery als exklusiver Partner beteiligt. So funktioniert die Kofferraumzustellung: Kunden können sich online auf „deliver.we-vw.com“ für die Nutzung des Test-Polos bewerben, wenn sie regelmäßig online einkaufen, ihren Wohnsitz in Berlin haben, seit mindestens zwölf Monaten Inhaber eines Führerscheins und mindestens 21 Jahre alt sind. Der Paketzusteller kann das Auto per GPS orten und erhält einen einmaligen und sicheren Zugang zum Kofferraum, um die Box einzulegen und Retouren oder andere frankierte Pakete mitzunehmen. mid



Foto: Outfittery