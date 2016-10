Beim „Race of the Century“ ist der neue Fiat Fullback mit am Start. Wie schon bei allen Rennen der gerade beendeten Weltmeisterschaft dient der italienische Pick-up allerdings dazu, die besten Motocrosser der Welt auf der Ehrenrunde den Fans zu präsentieren. Der „Supermotocross Riders‘ Cup“ findet am 8. Oktober 2016 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt.

Das berühmte Stadion des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wurde für den „Supermotocross Riders‘ Cup“ in eine Indoor-Offroad-Rennstrecke verwandelt. Fiat Professional, die Transportermarke von Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ist offizieller Sponsor der FIM Motocross-Weltmeisterschaft (MXGP) und stellt den Organisatoren neben dem Fiat Fullback auch den Großraumtransporter Fiat Ducato zur Verfügung.

