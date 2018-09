Peugeot mit e-Legend Studie auf Pariser Automobilsalon 2018

Peugeot zeigt auf dem Pariser Autosalon (2.–14.10.2018) die Vision eines Elektro-Coupés und verneigt sich stilistisch vor dem 504. Der e-Legend Concept hat einen Antrieb mit 100 kWh-Batterien und erzielt ein Drehmoment von 800 Newtonmetern. Die Leistung von 462 PS (340 kW) wird an alle vier Räder übertragen. Der e-Legend beschleunigt in unter vier Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 220 km/h. Seine Reichweite beträgt 600 Kilometer. Dank kabellosem Schnell-Ladesystem kann die Batterie innerhalb von 25 Minuten auf eine Reichweite von 500 Kilometern aufgeladen werden.

Die großen Glasflächen des Fahrzeugs erinnern an ein Verhältnis von Blech zu Glas wie beim 504 Coupé. Im unteren Bereich des Heckfensters ist ein Bildschirm angebracht, über den Fahrer und Mitfahrer von außen mit einem persönlichen Willkommensgruß empfangen und schon vor der Fahrt über den Ladezustand der Batterie informiert werden. Auch die berührungsempfindliche sensorgesteuerte Türöffnung findet sich im Heckfenster.

Auch im Interieur haben die Gestalter Maß am Vorbild genommen, beispielsweise bei der Form und Ausführung der Sitze. Die Technik ist natürlich digital ausgelegt. So verfügt das Konzeptfahrzeug über die stolze Anzahl von 16 Displays. Ein gewölbter 49-Zoll-Bildschirm befindet sich unter der Klangleiste, je ein 29-Zoll-Bildschirm befindet sich in den Türen und 12-Zoll-Bildschirme in den Sonnenblenden. Die Mittelkonsole ermöglicht den Zugang zu den wichtigen Fahrfunktionen, ein Drehregler und ein 6-Zoll-Touchscreen übernehmen diese Aufgabe. Links vom Lenkrad stehen Kippschalter bereit. Sie können in Abhängigkeit mit dem auch sprachgesteuerten Fahrmodus konfiguriert werden.

Der e-Legend Concept verfügt über jeweils zwei autonome und manuelle Fahrprogramme. Im manuellen Cruising-Modus erinnern die drei digitalen Instrumente an den berühmten 504 Coupé. Die damals legendäre Holzverarbeitung der Instrumente wird nun digital auf den verschiedenen Bildschirmen angezeigt. ampnet

Fotos: Peugeot