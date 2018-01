Champagnerkorken dürften wohl bei Petronas und Iveco geknallt haben. Das „PETRONAS De Rooy Iveco Team“ gewann nämlich das Africa Eco Race, eines der härtesten Offroad-Wettbewerbe. De Rooy, Team Captain, überquerte mit seinem Iveco Powerstar Truck als Erster die Ziellinie. Die Route beinhaltete zwölf anstrengende Etappen mit 6.500 Kilometern durch drei Länder (Marokko, Mauretanien und Senegal).

„Der Gewinn ist ein weiterer großer Erfolg für unseren Fahrer Gerard De Rooy und wir möchten ihm und seiner Crew zu seinem ersten Sieg beim Africa Eco Race gratulieren! Der Wettbewerb stellt die Fahrer unter extrem harte Bedingungen und testet gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Trucks und Produkte, die unter schwierigen Bedingungen standhalten müssen. Dies ist das erste Mal, dass Petronas Lubricants am Africa Eco Race teilnimmt und wir sind sehr stolz, auch bei diesem Wettbewerb technischer Partner von Iveco und De Rooy zu sein“, so Giuseppe d’Arrigo, Group Managing Director and Chief Executive Officer von Petronas Lubricants International.

Als technischer Partner von Iveco spielt Petronas eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Schmierstoffen, Getriebeölen und Kühlmitteln. Sie sollen so konzipiert sein, dass sie sich nicht nur hinsichtlich De Rooys speziellen Powerstar-Trucks verdient machen, sondern auch bei der weltweiten Flotte an Iveco Trucks, die Tag für Tag Zigtausende an Kilometern unterwegs sind.