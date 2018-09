Bald 60 Jahre ist es nun her, dass auf dem Pariser Autosalon ein kompaktes Coupé und ein Cabriolet namens Floride ins Rampenlicht fuhren, die zu den elegantesten Modellen in der 120-jährigen Geschichte des französischen Automobilherstellers zählen. Als dritte Variante vervollständigte das „Convertible” das Angebot, ein Faltdach-Cabriolet mit zusätzlichem abnehmbaren Stahlhardtop. Ihre schnörkellose Formgebung bescherte der französischen Schönheit, die ab 1963 auch in Europa ihren US-Namen Caravelle trug, große Nachfrage und eine lange Karriere: Bis 1968 baute Renault 117.113 Exemplare.