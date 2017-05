Opel will die Erfolge seiner aktuellen Modelle nun bis Ende Mai mit seinen Kunden teilen und bietet sofort verfügbare Neuwagen mit attraktiven „Sieger-Prämien“ an. Die „Sieger-Prämie“ gibt es ab sofort bei allen teilnehmenden Opel-Partnern in Deutschland für Lager-, Vorführ- oder Direktionswagen der Baureihen Adam, Astra, Corsa, Mokka X und Zafira. Kunden können ihre Neuwagen finanzieren, leasen oder bar bezahlen.

Der größte Preisnachlass von 4.000 Euro wartet beim Kauf eines Zafira Innovation, der mit dem Online- und Service-Assistenten Opel Onstar und einem Lounge-Sitzsystem in der zweiten Sitzreihe komfortables wie sicheres Reisen garantiert.

Beim Astra Active können sich die Kunden über eine Top-Prämie von 2.500 Euro und zusätzlich über das mehrfach ausgezeichnete Intelli-Lux LED Matrix-Licht im Wert von 1.450 Euro freuen.

Die Aktion „Sieger-Prämie“ wird durch umfangreiche Werbemaßnahmen im Print- und Rundfunkbereich unterstützt. ampnet