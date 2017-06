Auf der diesjährigen Internationalen Automobil Ausstellung in Frankfurt (12. bis 24. September) feiert der neue Opel Insignia Country Tourer seine Weltpremiere und wird bereits kurz darauf bei den Händlern stehen. Die Bestellbücher werden aber bereits jetzt geöffnet. Das Modell mit optionalem Allradantrieb inklusive Torque Vectoring startet zum Einstiegspreis von 34.885 Euro.

Zur serienmäßigen Ausstattung zählen das Flexride-Fahrwerk, der Berg-Anfahr-Assistent, die Frontkamera inklusive Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung und automatischer City-Gefahrenbremsung, Spurhalteassistent mit automatischer Lenkkorrektur sowie Abstandsanzeige, der Fernlichtassistent und automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung. Mit an Bord sind unter anderem das Smartphone-kompatible Radio R 4.0 Intelli-Link und der Online- und Service-Assistent Opel Onstar.

Zeitgleich mit dem Country Tourer geht auch das für Insignia Grand Sport und Sports Tourer erhältliche Exclusive-Konzept an den Start. Mit dem Individualisierungs-Programm können Insignia-Fahrer Farbe bekennen. Im ersten Schritt stehen 15 über das bisherige Portfolio hinausgehende Farbtöne zur Wahl. Später sollen auch die Farben des Lieblingslippenstift, der Augen der Tochter oder ein Foto vom dunklen Blau des Abendhimmels als Muster für eine entsprechende Lackierung dienen können.

Die „High Gloss-Black-Ausstattung“ sorgt beim Exclusive-Modell für eine hochglanzschwarze Opel-Grillspange, ebensolche Fensterzierleisten, Außenspiegel und mehr. Schon in Kürze wird das Programm außerdem um eine noch größere Auswahl an Ledergarnituren und Dekorelementen erweitert. Darüber hinaus verfügt jeder Insignia, der als Exclusive bestellt wird, über ein serienmäßiges Plus an Ausstattungsfeatures, wie das Navi 900 Intelli-Link mit Acht-Zoll-Farbtouchscreen, die Solar Protect-Wärmeschutzverglasung und das Intelli-Lux-LED-Matrix-Licht. So ausgerüstet ist beispielsweise der Insignia Country Tourer als Exclusive-Modell ab 35.885 Euro bestellbar. ampnet

Fotos: Opel