„Hallo, Taxi!“ Die Flaggschiff-Kombis Opel Insignia Sports Tourer sind jetzt auch als Taxi-Modelle in charakteristischer Hellelfenbein-Lackierung sowie als Funkmietwagen erhältlich. Der große Rüsselsheimer bietet alle Voraussetzungen, um ihn schnell und unkompliziert in ein komplett ausgestattetes Taxi zu verwandeln. Für 1.790 Euro ohne Mehrwertsteuer wird eine Basisausstattung mit einer Taxi-Alarmanlage, elektrischen Anschlüssen für Taxameter und Dachzeichen sowie Ein- und Ausschalter für das Dachzeichen, die Stromversorgung für den Funk, Trittschutzfolien an den Türeinstiegen plus die Schutzfolie für die Ladekante.

Für den Insignia lassen sich unterschiedliche Dachschilder und -halter sowie Taxameter-Vorrüstungen ordern. Taxi-Unternehmen können ihr Sports Tourer-Modell direkt bei Übernahme mit dem perfekt im Spiegelgehäuse integrierten Taxameter Hale SPT 02 ausrüsten.

Der Insignia Sports Tourer und Country Tourer ergänzen ab sofort das ab Werk verfügbare Taxi-Portfolio von Opel. Vorteil einer Werkslösung: Der Kunde erhält alles aus einer Hand, auf die Umbauten besteht volle Werksgarantie und die Einbauten werden unter Opel-Qualitätsstandards in das Auto integriert. Neben den beiden Insignia-Kombis stehen sowohl der Opel Zafira mit Platz für bis zu sechs Passagieren als auch der Großraum-Van Opel Vivaro bereit.

Schon beim ab 22.639 Euro netto erhältlichen Einsteigermodell sorgen eine Klimaanlage inklusive Fußraumheizung für den Fond und die Sitzheizung für die hinteren Plätze für eine angenehme Atmosphäre. Mit einem Kofferraumvolumen von 560 bis maximal 1665 Liter sowie einer Laderaumlänge von über zwei Metern kann auch Sperrgepäck problemlos verstaut werden. Mit Apple Car Play- und Android Auto ist der Fahrer samt dem kompatiblen Radio R 4.0 Intelli-Link vernetzt.

Ab 26.046 Euro netto ist in der Taxi Dynamic-Variante bereits das Navi 900 Intelli-Link samt acht Zoll großem Farb-Touchscreen und integrierter Navigation an Bord. Sowohl der Fahrer als auch der Passagier auf der Beifahrerseite nehmen auf Ergonomie-Sitzen Platz, zertifiziert von der Arbeitsgemeinschaft guter Rücken e.V. (AGV). Diese machen den Arbeitsplatz Taxi für den Fahrer angenehmer, schon wegen der vielfach an die Konturen der Wirbelsäule anpassbaren Sitze.

Dank verbrauchsarmer Motoren fährt der Kombi zudem wirtschaftlich. So benötigt er beispielsweise mit 100 kW/136 PS starkem 1,6-Liter-Turbodiesel und Sechs-Stufen-Automatik im Schnitt 5,2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. ampnet

Fotos: Opel