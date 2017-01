Opel startet auch in diesem Jahr gemeinsam mit „Germany’s next Topmodel“ in die nächste TV-Saison. Ab 9. Februar 2017 schreiten die Kandidatinnen wieder bei Deutschlands erfolgreichster Model-Show über den Laufsteg. Zur sechsjährigen Kooperation bietet Opel das stylische Sondermodell Adam „Germany’s next Topmodel“ als Eyecatcher; dazu startet ab sofort die digitale Influencer-Kampagne „Be you. Be Adam“.

Das Sondermodell fährt in Mint Green-, Cream White-, Fire Red-, Chocolate Brown- oder Onyx Black-Lackierung vor, Dach und Außenspiegel setzen je nach Wahl in Onyx Black oder Cream White den passenden Kontrast. Zum Blickfang werden auch die 17-Zoll-Roulette-Leichtmetall-Räder. Im Innenraum sind Fahrer und Passagiere bestens vernetzt. Dafür sorgen sowohl der persönliche Online- und Service-Assistent Opel On-Star wie auch das Apple Car-Play und Android Auto kompatible Radio R 4.0 Intelli-Link mit sieben Zoll großem Farb-Touchscreen. ampnet