Opel Astra Sports Tourer

Kombis sind wegen ihres größeren Platzangebotes praktische Weggefährten. Trotzdem haben es diese insbesondere bei Familien beliebten Autos im Zeitalter von Geländewagen, Minivans und Kleinwagen mit Schiebetüren nicht leicht. Zudem klingt „Kombi“ ja nicht wirklich sexy. Da lassen sich Autobauer gerne schönere Namen für ihre praktischen Schätze einfallen. Und so heißen die Kombi-Varianten jeder Marke anders. BMW hat den Touring, VW den Variant, und Opel den Sports Tourer.

Nun hat der inzwischen zum französischen PSA Konzern gehörende Rüsselsheimer Autobauer sein Flaggschiff Insignia und auch den kompakten Astra mit neuen Motoren versorgt. Für den Kombi und auch für die Limousine. Wir haben Platz genommen im Astra Sports Tourer mit der neuen Maschine und das praktische Familienauto über die Straßen rund um Frankfurt gejagt. Im Astra sorgt nun – neben den bisher schon erhältlichen Benzin- und Dieselmotoren, sowie der Erdgasvariante – der neue 1,6-Liter-Biturbo-Diesel für Vortrieb. Das Aggregat mit sequenzieller zweistufiger Turboaufladung leistet 110 kW (150 PS). Dieses System nutzt einen großem Turbolader mit fester Turbinengeometrie, der mit geringen Drücken arbeitet. Der zweite, kleinere Turbo mit variablen Turbinen werkelt dagegen mit hohen Drücken.

Zwar wechseln manche Opel-Käufer beim Erwerb eines Neuwagens – aus Verunsicherung durch die aktuelle Diskussion – zum Benzinmotor, doch die meisten entscheiden sich noch immer für einen Diesel, verraten die Opel-Verantwortlichen. Ein SCR-Kat-System mit Harnstoff-Einspritzung (adBlue) sorgt für die Reduktion der Stickoxidausstöße. Der neue Dieselmotor erfüllt die aktuell anspruchvollste Abgasnorm 6d-Temp.

Seine Kraft überträgt der neue BiTurbo-Diesel aktuell ausschließlich über ein 6-Gang-Schaltgetriebe an die Räder. Doch wie hat uns der neue Antrieb gefallen? In allen Fahrsituationen sorgt der 4-Zylinder für kräftigen Durchzug, das maximale Drehmoment von 350 Newtonmeter liegt zwischen 1.500 und 2.250 Umdrehungen pro Minute an. Bei der Testrunde rund um den Frankfurter Flughafen erweist sich der Kompakte mit dem neuen Motor unter der Haube als äußerst agil. Angenehm ruhig bleibt es dabei im Inneren des Astra Sports Tourers. Typische Diesel-Töne sind kaum zu vernehmen. Opel hat seine Hausaufgaben also gemacht und auch dem Astra Kombi mehr Fahrspaß bei günstigen Verbrauch- und Abgaswerten spendiert. In 9,2 Sekunden erreicht der Astra 1.6 BiTurbo-Diesel Sports Tourer Tempo 100. Seine Spitzengeschwindigkeit beträgt 222 Stundenkilometer. Den Verbrauch gibt Opel – in Abhängigkeit von der konkreten Ausstattung – mit 5,7 -5,2 Litern/100 km (nach WLTP) an. Auf unsrer relativ kurzen Teststrecke, die überwiegend über Autobahnen führte, zeigt der Bordcomputer einen Verbrauch von 6,0 Litern an.

Nettes Feature: Optional kann die Heckklappe des Astra Kombi mit einer simplen Kickbewegung – durch einen Sensor, der unterm Stoßfänger angebracht ist – geöffnet werden. Zudem bietet der Opel Astra sinnvolle Assistenzsysteme wie Frontkollisionswarner sowie Spurhalteassistent und LED Matrix Scheinwerfer.

Fazit:

Nicht nur Familienvätern wird der neue Diesel-Motor im SportsTourer gefallen. Neben einem Ladevolumen von bis zu 1.630 Litern und ordentlich Platz im Fond ist und bleibt der Astra Sports Tourer ein praktisches und bezahlbares Familienauto. Die Preise beginnen bei 28.720 Euro.

Technische Daten:

Opel Astra Sports Tourer 1.6 Biturbo

Länge x Breite x Höhe (m): 4,70 x 1,87 (o. Sp.) x 1,51

Radstand (m): 2,66

Motor: R4-Diesel, 1598 ccm, Biturbo

Leistung: 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min

Max. Drehmoment: 350 Nm bei 1500–2250 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,2 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 5,7–5,2/100 km

CO2-Emissionen: 153–137 g/km (Euro 6d-Temp)

Leergewicht / Zuladung: 1441 kg / 550 kg

Kofferraumvolumen: 540–1630 Liter

Max. Anhängelast: 1700 kg

Wendekreis: 11,1 m

Preis: 28.720 Euro