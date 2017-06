Opel hat die Preise für den Adam Black Jack bekannt gegeben. Für den Adam im schwarzen Designer-Look müssen mindestens 14 950 Euro investiert werden. Angetrieben wird der Rüsselsheimer von einem 1,2-Liter Benziner mit 51 kW / 70 PS. Dach, Außenspiegel und auch die Motorhaube sind einheitlich in Onyx Black lackiert. Die Lackierung unterhalb der schwarzen Maske lässt sich ganz individuell aus der Adam-Farbpalette wählen.

Der Online- und Service-Assistent Opel Onstar ist serienmäßig mit an Bord. Dazu hat Opel drei Infotainment-Systeme für den Adam Black Jack im Angebot: Das serienmäßige Radio CD 3.0 BT bietet unter anderem einen integrierten CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming. Das zum Aufpreis von 350 Euro erhältliche Radio R 4.0 IntelliLink ermöglicht die Smartphone-Integration via Apple Carplay und Android Auto sowie die Navigation über Apple Maps oder Google Maps. Und für 850 Euro ist im Navi 4.0 IntelliLink das Navigationssystem mit Europa-Straßenkarte bereits integriert. Einen Subwoofer in der Kofferraum-Box gibt es zum Aufpreis von 400 Euro.

Der Adam Black Jack kann auch mit dem 110 kW/150 PS starken 1,4-Liter-Turbo vom Adam S oder Adam Rocks S kombiniert werden. ampnet