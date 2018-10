Auch Nissan legt den „Diesel Deal“ neu auf: Bis zu 5.400 Euro Wechselprämie sollen Kunden erhalten, die ihren alten Diesel beim Nissan Händler gegen ein umweltverträglicheres Neufahrzeug eintauschen. Das Angebot gilt bei teilnehmenden Nissan Händlern für alle Dieselfahrzeuge der Euro-Normen 1 bis 5.

Die maximale Prämie von 5.400 Euro sichern sich Kunden, die ihr Dieselfahrzeug gegen einen neuen Nissan Leaf eintauschen. Zum staatlichen Anteil am Umweltbonus in Höhe von 2.000 Euro und dem Nissan Elektrobonus in Höhe von 2.380 Euro legt Nissan beim Elektroauto-Bestseller jetzt noch einmal 1.020 Euro obendrauf.