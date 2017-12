Nissan beginnt Mitte Januar in Japan mit einem neuen Carsharing-Dienst. Die Fahrzeugflotte von „e-share mobi“ besteht zunächst aus dem vollelektrischen Leaf und dem Note e-Power mit seriellem Hybridantrieb, bei dem der Elektromotor den Antrieb übernimmt während die Batterie mit Hilfe eines Benziners geladen wird.

Es gibt bei dem Angebot weder eine monatliche Mitgliedsgebühr noch Zusatzgebühren. Registrierte Mitglieder erhalten Rabatte beim Nissan- Mietwagenservice und können ihren Führerschein als Mitgliedsausweis verwenden. Sie brauchen keine weitere Karte mit sich führen.

Die Fahrzeuge werden täglich gereinigt. Bei Fragen zur Navigation oder zur besten Reiseroute gibt es Hilfe am Telefon. In die Fahrzeuge integriert ist zudem eine elektronische Karte für das Bezahlen an Mautstationen.

Zunächst werden rund 30 Car-Sharing-Stationen in Tokio, Osaka und anderen Präfekturen eingerichtet, weitere Regionen folgen. ampnet

Fotos: Nissan