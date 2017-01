National Electric Vehicle Sweden (NEVS) hat von den chinesischen Behörden die Genehmigung zur Produktion des noch von Saab vorentwickelten 9-3 EV erhalten. Die Fabrik in Tianjin soll Ende des Jahres in Betrieb gehen und hat eine Kapazität von 200 000 Autos pro Jahr. Zunächst ist geplant, dass NEVS rund 150 000 Einheiten an Panda New Energy liefert, einem Leasingunternehmen für Autos mit alternativen Antrieben.

Das schwedische Unternehmen ist mittlerweile im Besitz der NME Holdings Ltd. aus Tianjin. Die Fahrzeuge sollen nicht mehr unter dem Namen Saab, sondern als NEVS auf den Markt kommen. Nach eigenen Angaben liegt auch ein Auftrag zur Entwicklung eines Elektroautos auf Basis des alten Saab 9-3 für die Türkei vor. ampnet