Auf der 67. IAA im September in Frankfurt soll der neue Suzuki Swift Sport enthüllt werden. Die dritte Generation des Kleinwagens wurde vom japanischen Autobauer komplett überarbeitet. Suzuki verspricht vollmundig in einer ersten Pressemeldung: „Sportlich orientierten Autofahrern auf der ganzen Welt ein neues Maß an Fahrspaß zu bieten“. Seit 12 Jahren baut Suzuki Motor Corporation bereits den Swift.

Foto: Suzuki