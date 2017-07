Nur 1,8 Liter Hubraum, aber dank Twin-Scroll-Turbo 165 kW/225 PS Leistung – Renault spendiert seinem Reise-Flaggschiff Espace eine neue Spitzenmotorisierung. Der Basispreis des Tce 225 EDC: 40.900 Euro. Mit Hilfe des Leichtmetall-Aggregats und des serienmäßigen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes beschleunigt der große Franzose in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft 224 km/h Spitze. Das maximale Drehmoment von 300 Nm liegt bereits bei 1.750/min an. Den Normverbrauch gibt Renault mit 6,8 Liter Benzin je 100 Kilometer an, den CO2-Ausstoß mit 153 g/km. mid

Foto: Der-Autotester.de