Der neue Kia ProCeed kommt als Shooting Brake. Der 4,61 Meter lange Fünftürer der dritten Ceed-Generation soll Design mit dem Platzangebot und der Variabilität eines Kombis verbinden. Mit seinem Gepäckraumvolumen von 594 Litern soll der Shooting Brake viele konventionelle Kombis in der Kompakt- und sogar Mittelklasse hinter sich lassen, so der koreanische Autobauer. Ein Maximum an Variabilität soll die dreigeteilte Rücksitzbank (40:20:40) gewährleisten, die beim GT Serie und für den GT Line optional erhältlich ist und sich vom Gepäckraum aus per Fernentriegelung umklappen lässt. Der Kia ProCeed wird ausschließlich in den Ausführungen GT Line und GT angeboten. Alle drei Motorisierungen – zwei Turbobenziner und ein schadstoffarmer Diesel – sind optional auch mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich.

Der neue ProCeed kann ab sofort bestellt werden und feiert seine Marktpremiere am 19. Januar 2019. Die Preise des ProCeed GT Line starten bei 27.690 Euro, der 150 kW (204 PS) starke GT kostet mit Schaltgetriebe 31.190 Euro und mit DCT 33.190 Euro. Der in Deutschland entwickelte Shooting Brake wird wie alle Ceed-Modelle in der Slowakei produziert.

Fotos: Kia und Der-Autotester.de