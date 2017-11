Eine Standardbehandlung ist bei klassischen Automobilen häufig nur eine Notlösung. Die betagten Schätzchen verdienen in vielerlei Hinsicht eine Sonderbehandlung – nicht nur in Bezug auf Pflegemittel, sondern zum Beispiel auch in Sachen Versicherung. Hierfür gibt es spezielle Oldtimer-Policen. Das neue Angebot Autosan Classic erhöht nun laut asp-online die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Unfall die Schäden auch repariert werden und das Auto nicht aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens quasi beerdigt wird. Wie das?

Kaskoschäden übernimmt die Assekuranz auch dann, wenn die Instandsetzungskosten bis zu 150 Prozent des Marktwertes des versicherten Fahrzeugs betragen. Sie berät Kunden darüber hinaus bei der Werkstatt- und Ersatzteil-Suche, wobei der Fokus vor allem auf der handwerklichen Qualität und historischen Korrektheit zur Wiederherstellung und dem Werteerhalt des historischen Gefährts liege. Zudem ist die Police nach Angaben des Anbieters „deutlich günstiger als konventionelle Policen, kenne weder Regionalklassen noch Schadenfreiheits-Rabatte und somit auch keine Rückstufung im Schadenfall“. Überprüfen können Interessenten diese Aussage online über einen Prämienrechner (www.autosanclassic.de). mid