Porsche hat den neuen 935 vorgestellt. Der 515 KW (700 PS) starke Rennwagen, dessen Karosserie an den legendären Porsche 935/78 erinnert, wird in einer Kleinserie von 77 Stück gefertigt. Die Technik des Rennwagens für Clubsport-Veranstaltungen und private Rennstrecken-Trainings basiert auf dem Hochleistungssportwagen 911 GT2 RS. Wie bereits beim historischen Vorbild wurden große Teile der Karosserie durch Anbauteile aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff ersetzt beziehungsweise ergänzt. Mit seinem stromlinienförmigen Heck erstreckt sich der 935 auf eine Länge von 4,87 Meter. In der Breite misst der exklusive Clubsport-Renner 2,03 Meter.

Angetrieben wird der neue 935 von einem hochmodernen 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Biturboaufladung. Die Kraft des Heckmotors wird mittels eines Siebengang Porsche Doppelkupplungsgetriebes (PDK) mit starrer Aufhängung an die 310 Millimeter breiten Hinterräder übertragen. Wie bei den GT-Straßenmodellen des 911 betätigt der Fahrer zum Schalten der Gänge griffgünstig platzierte Wippen am Lenkrad. Die 911-typische Gewichtsverteilung sorgt für ein hervorragendes Traktions- und Bremsverhalten. An der Vorderachse sorgen Sechskolben-Aluminium-Monobloc-Rennbremssättel in Kombination mit innenbelüfteten und geschlitzten Stahlbremsscheiben mit 380 Millimeter Durchmesser für hervorragende Verzögerungswerte. An der Hinterachse sind Vierkolben-Sättel und 355-Millimeter-Scheiben verbaut.

Wie der straßenzugelassene 911 GT2 RS verfügt der 1.380 Kilogramm leichte 935 über das Fahrstabilitätssystem PSM (Porsche Stability Management) inklusive Traktionskontrolle sowie ein Antiblockiersystem (ABS). Die Fahrassistenzsysteme lassen sich mit Hilfe eines sogenannten Map-Schalters auf der Mittelkonsole in Abhängigkeit von der jeweiligen Fahrsituation separat verstellen oder komplett abschalten.

Der neue Porsche 935 kann ab sofort zu einem Preis von 701.948 Euro zuzüglich länderspezifischer Mehrwertsteuer bestellt werden. Die Kunden sollen ihre Fahrzeuge ab Juni 2019 im Rahmen exklusiver Auslieferungs-Events erhalten.

Technische Daten Porsche 935 (Typ 991, Gen 2)

Konzept:

• Einsitziges seriennahes, nicht homologiertes Rennfahrzeug.

• Basis: Porsche 911 GT2 RS (991.2)

Gewicht/Maße:

• Gewicht: ca. 1.380 kg

• Länge: 4.865 mm

• Breite: 2.034 mm (inkl. Seitenspiegel)

• Gesamthöhe: 1.359 mm

• Radstand: 2.457 mm

Motor:

• Wassergekühlter 6-Zylinder-Aluminium-Biturbo-Boxermotor in Hecklage und starrer Aufhängung; 3.800 cm3; Hub 77,5 mm; Bohrung 102 mm; ca. 515 kW (700 PS)

• 4-Ventil-Technik mit Nockenwellenverstellung und Ventilhubabschaltung

Vario-Cam Plus

• Elektronisches Motormanagement (Continental SDI 9)

• 100-Zellen Metallkatalysator nach DMSB

• Endschalldämpfer mit Doppelendrohr in mittiger Anordnung im Heritage-

Design

Kraftübertragung:

• 7-Gang PDK-Getriebe mit starrer Aufhängung und kurzen Schaltwegen

• Zweimassenschwungrad

• Interne Druckölschmierung mit aktiver Ölkühlung

• Rennsport-optimierte Differentialsperre

Karosserie:

• Gewichtsoptimierte Rohkarosse in Aluminium-Stahl-Verbundbauweise mit CfK Anbauteilen zur Verbesserung der Aerodynamik sowie der Stabilität

• Heckflügel mit in Sideplates integriertem Leuchtenkonzept

• Vergrößerte Lufteinlässe mit integrierten LED-Hauptscheinwerfern im 4-Punkt-Design

• abnehmbare Dachluke gemäß FIA Art. 275a

• aerodynamik-optimierte Außenspiegel

• 115 Liter FT3 Sicherheitstank mit „Fuel-Cut-Off“ Sicherheitsventil gemäß FIA Art. 253 im Vorderwagen, optional mit Schnellbetankungskupplung

• eingeschweißter Sicherheitskäfig

• Rennschalensitz Recaro mit Längsverstellung und Padding System gemäß FIA Standard 8862/2009

• 6-Punkt Sicherheitsgurt

• Drei-Stempel Lufthebeanlage

• Feuerlöschanlage mit elektronischer Auslöseeinheit

Fahrwerk:

VA: McPherson-Federbein; Steifigkeitsoptimierter Schmiedelenker

mit Hochleistungsgelenklager Rad-Zentralverschluss; Rennsport 3-Wege-Stoßdämpfer, Verstärkte Spurstange; Elektromechanische Servolenkung mit variabler Lenkübersetzung; Schwertstabilisator

HA: Leichtbau-Mehrlenkerachse mit Unibal-Gelenken; Rennsport 3-Wege-Stoßdämpfer, Verstärkte Spurstange; Schwertstabilisator

Bremsen:

Bremssystem:

• Zwei getrennte Bremskreise für Vorder- und Hinterachse; Waagebalken-Balance-Regulierung.

VA:

• Sechskolben-Aluminium-Monobloc-Rennbremssättel mit „Anti-Knock-Back“ Kolbenfedern; Stahlbremsscheiben, innenbelüftet mit 380 mm Durchmesser; Rennbremsbeläge; optimierte Bremsluftführung

HA:

• Vierkolben-Aluminium-Monobloc-Rennbremssättel mit „Anti-Knock-Back“ Kolbenfedern; Stahlbremsscheiben, innenbelüftet mit 355 mm Durchmesser; Rennbremsbeläge; optimierte Bremsluftführung

Elektrik:

• Kombiinstrument bestehend aus COSWORTH ICD mit integriertem Datenlogger, Sport-Chrono-Uhr und Ladedruckanzeige in historischem Look

• CfK-Multifunktions-Lenkrad mit Pit Speed Limiter und Schnelltrennkupplung

• Fahrstabilitätssystem PSM (Porsche Stability Management) mit ABS, Traction Control und Electronic Stability Control vollständig abschaltbar

• Mittelkonsole mit Mapschalter für Einstellung ABS, ESC, TC und Wechsel zwischen voreingestellten Reifenumfängen

• Porsche Track Precision Race App

• Integrierter Laptrigger

• Leichtbau Lithium-Ionen (Li-Fe-Po-) Batterie, 60 Ah, auslaufsicher mit Position im Beifahrerfußraum

• Not-Aus-Schalter Cockpit und Frontscheibenrahmen links außen

• Reifendruckkontrollsystem (RDK)

• Klimaanlage

Felgen/Bereifung:

VA: Einteilige Leichtmetall-Schmiedefelgen

11,5J x 18 ET 15,3 mit Zentralverschluss; Michelin Transportbereifung 29/65-R18

HA: Einteilige Leichtmetall-Schmiedefelgen

13J x 18 ET -10 mit Zentralverschluss; Michelin Transportbereifung 31/71-R18

Farbe:

Achatgrau-Lack auf Wasserbasis; Optional: Martini-Livery

Fahrzeugpreis:

701.948 Euro zzgl. länderspezifischer MwSt. Auslieferung ab Juni 2019