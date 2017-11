Aldi Süd ist eine Unternehmensgruppe, die ganz offensichtlich seit Jahrzehnten in der Erfolgsspur fährt. Gerade erst von über 10.000 jungen Menschen bei den YoungBrandAwards zum beliebtesten Supermarkt gekürt, sorgt Aldi Süd nun erneut dafür, dass die Jugend von heute in eine hoffentlich saubere Zukunft blicken kann. So testet das Unternehmen künftig alternative Antriebstechnologien für Warentransporte.

Dazu zählen Erdgas- und Elektro-Lkw, die ab 2018 testweise in einzelnen Regionalgesellschaften eingesetzt werden. Dabei wird Aldi Süd im Bereich Elektro-Technologie von FRAMO und in puncto Erdgas-Lkw von IVECO unterstützt. Letzterer Hersteller kann auf ein breites Modellangebot von LNG- und CNG Fahrzeugen mit Reichweiten von bis zu 1.600 Kilometern und Leistungen von bis zu 460 PS zurückgreifen. Neben den niedrigeren Emissionswerten ist bei Lkw, anders als bei einem Pkw, der Unterschied zwischen einem Diesel- und einem Erdgasfahrzeug deutlich zu hören. Um mindestens vier Dezibel reduziert sich die Geräuschentwicklung. mid



Foto: IVECO