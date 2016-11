MINI stellt den neuen MINI John Cooper Works Rally vor. Bei der Rallye Dakar im nächsten Jahr soll das Rennfahrzeug erstmals starten.Der MINI John Cooper Works Rally 2017 ist eine Neuentwicklung von MINI und dem X-raid Team. Das Fahrzeug basiert auf dem neuen MINI Countryman.

Die ausdrucksstarke Motorhaube wurde zu Gunsten einer besseren Sicht für die Fahrer abgesenkt, die Gestaltung von Kotflügeln und Power Dome betont. Auch das robuste John Cooper Works ALL4 Exterior Optic Pack will sich in einer für den Rallye-Einsatz angepassten Form präsentieren. Die Seitenverkleidungen des Unterbodenbereichs, der die Ersatzräder beherbergt, sind neue „Rocker Panels“ und zugleich ein neues Design-Merkmal des MINI John Cooper Works Rally.

Motor und Getriebe:

Die Motor-Performance wird durch einen BMW Group TwinPower Turbo 6-Zylinder-Dieselmotor gewährleistet. Der 2.993 ccm Trockensumpf-Motor hat eine Leistung von 340 PS bei 3.250 U/min sowie ein Drehmoment von rund 800 Nm bei 1.850 U/min. Der Air-Restriktor hat einen Durchmesser von 38 mm.

Die Route der Rallye Dakar 2017 erreicht in den Bergen Boliviens eine Höhe von durchschnittlich 3.000 Metern über dem Meer. Der geringere Sauerstoffgehalt der Luft in solchen Höhen wirkt sich nicht nur auf den Körper aus, sondern kann auch deutlichen Einfluss auf die Motor-Performance nehmen. Das neue Motor-Mapping soll jederzeit die volle Leistung garantieren.

Auch der Auspuffklang des MINI John Cooper Works Rally wird die Herzen der MINI Motorsport und MINI John Cooper Works Fans höher schlagen lassen. Die Akrapovič Abgasanlage ist eine Neuentwicklung mit Heckauslass.

MINI John Cooper Works Rally: Technische Daten

Motor: BMW Group TwinPower Turbo Sechszylinder-Diesel

Leistung: 340 PS / 3.250 U/min

Drehmoment (ca.): 800 Nm / 1.850 U/min

Hubraum: 2.993 cc

Air Restriktor: 38 mm Durchmesser

Höchstgeschwindigkeit (ca.): 184 km/h

Getriebe: Sechs Gänge sequenziell

Bremsen: 4 Sechskolben-Bremssättel – vorne luftgekühlt, hinten luft-/wassergekühlt.

Bremsscheiben: 320 x 32 mm

Länge / Breite / Höhe: 4.350 / 1.999 / 2.000 mm

Radstand: 2.900 mm

Spurbreite: 1.736 mm

Gewicht: 1.952,5 kg

Tankkapazität (ca.): 385 Liter

Chassis: Stahlrohrkäfig mit Karosserie aus Verbundwerkstoffen

Reifen: BF Goodrich 245/80R 16

MINI Motorsport Geschichte

In den 1960er Jahren machte sich der Tuner und Rennwagen-Produzent John Cooper einen Namen mit seinem kräftigen und sportlichen Mini Cooper S. Kurz gesagt, John Cooper verwandelte den großartigen britischen Kleinwagen in eine Sport-Legende mit Erfolgen in vielen internationalen und nationalen Rallye-Serien. Die Marke Mini wurde in der Folge ein Synonym für den Rallye-Sport.

Die lange Geschichte der renn-erprobten MINI Performance lebt heute weiter in der aktuellen MINI John Cooper Works Palette von MINI Modellen. Als 2001 die erste neue Generation der in Großbritannien gefertigten MINI Cooper Fahrzeuge vorgestellt wurde, war es unverkennbar, dass die wiederbelebte Marke den Motorsport-Charakter ihres berühmten Namensgebers geerbt hatte. Zusammen mit dem Motor-Tuning, verfeinerten Bauteilen und exquisitem Styling der MINI John Cooper Works Palette sind MINI und der Motorsport eine ausgefeilte Verbindung, die als MINI Motorsport weiter glänzen wird.

Trotz einer sehr kurzen Entwicklungszeit feierte MINI Motorsport mit dem MINI ALL4 Racing – 2012 abgeleitet vom John Cooper Works Countryman – in der Welt der Langstrecken-Rallyes große Erfolge. Die härteste Herausforderung in dieser Motorsport-Disziplin ist zweifellos das Rennen aller Rennen – die jährlich ausgetragene Rallye Dakar.

Mit der Brillanz und der ultimativen Überlegenheit dieses Rennfahrzeugs, eingesetzt unter der erfahrenen Leitung der Rallye-Spezialisten von X-raid und gefahren von den passionierten Einsatz-Crews der MINI ALL4 Racing Familie, stürmten diese Fahrzeuge zu vier aufeinander folgenden Dakar-Siegen: 2012, 2013, 2014 und 2015. 2016 gewann MINI die Kategorie der Allrad-angetriebenen Fahrzeuge.

Fotos: Mini