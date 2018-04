Der bajuwarisch-britische Autobauer Mini spendiert Coupé und Cabrio im Modelljahr 2018 ein leichtes Facelift. Am deutlichsten zu erkennen ist es an den LED-Leuchten im halben Union-Jack Design am ganzen Hintern. Natürlich nur, falls man sich diese Option gegönnt hat.

Die Mini Generation 2018 profitiert neben den optischen Retuschen auch von technischen Anpassungen. Dabei haben die Mini Designer den Mut bewiesen, das Logo neu zu gestalten. Es findet sich jetzt im reduzierten Flat-Design auf Motorhaube, Kofferraum, Lenkrad und Schlüssel.Wer sich das „Excitement Paket“ leistet, dem wird es außerdem beim Öffnen der Tür 20 Sekunden lang vor die Füße projiziert. Neu im Programm ist außerdem die Individualisierungs-Möglichkeit „Mini Yours Customised“. Ein 3D-Drucker der verschiedene Teile je nach Gusto online bestellbar macht. So sind beispielsweise die „Side Scuttles“, die LED-Einstiegs-Leisten und ein Dekor-Element auf der Beifahrerseite in Muster, Struktur, Farbe oder Schriften gestaltbar. Serienmäßig blinzeln Mini 3-, 5-Türer und Cabrio den Fans weiter per Halogenscheinwerfer zu. Worüber sich so mancher auf Grund der relativ hohen Preisstruktur verwundert die Augen reiben wird. Die neuen Matrix-LED Leuchten sind gegen Aufpreis erhältlich. Sie bieten eine verbesserte Leuchtkraft und können mit Hilfe einer Kamera Teile des Gegenverkehrs ausblenden. Mit dem „Piano Black Exterieur“ Paket gibt es nun 2018 eine weitere Styling Option fürs Blechkleid. Mit ihr werden unter anderem die Einfassungen der Scheinwerfer, der Heckleuchten sowie des Kühlergrills in hochglänzendem Schwarz anstelle von Chrom ausgeführt.

Am deutlichsten werden die Änderungen im Innenraum und in der Technik. Hier gibt es ein neues Multifunktions-Lenkrad, einen neu gestalteten Gangwahlhebel für das neue Doppelkupplungsgetriebe im gewöhnungsbedürftigen Ladyshaver-Look. „Yours Interior Style Piano Black illuminiert“ gegen Aufpreis den Innenraum. Auch im Mini schreitet die Digitalisierung unaufhaltsam voran. Das zeichnet sich das am nun serienmäßigen Audiosystem mit 6,5-Zoll-Farbdisplay und der Bluetooth-Anbindung ab. Zudem steht ein Navi mit großem Touchscreen in der Optionsliste. Damit können bestimmte Smartphones wiederum optional induktiv geladen werden. Auch die Services um „Mini Connected“ wurden erweitert. So sind von nun an Live-Verkehrsdaten, automatische Navi-Updates, ein Concierge Service und „Mini Online“ mit Wetter-News, Nachrichten und Sprit-Preis-Vergleichen mit an Board. Alle Motoren wurden noch effizienter gemacht, was sich in sinkenden Verbrauchswerten ausdrückt. Fazit:

Die Preise für die Mini Modelle 2018 sind leicht erhöht worden, dafür wurde die Serienausstattung etwas umfangreicher. Der 3-Türer mit 75 PS maximaler Leistung und Handschaltung kostet nun ab 16.950 Euro. Der 5-Türer startet bei 17.900 Euro. Das Cabrio gibt es fortan ab 23.300 Euro. Alles keine Sonderangebote. Dafür bekommt man einen individualisierbaren Lifestyle Flitzer mit eingebauter Spaßgarantie.

Technische Daten

Mini Cooper S Cabrio Automatik

Länge x Breite x Höhe (m): 3,82 x 1,73 x 1,42

Radstand (m): 2,50

Motor: 4-Zylinder, Benziner, 1998 ccm, Turbolader, Direkteinspritzung

Leistung: 141 kW / 192 PS bei 5000–6000 U/min

Max. Drehmoment: 280 (300) Nm bei 1350–4600 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,1 Sek.

Antriebsart: Frontantrieb

Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplung

ECE-Durchschnittsverbrauch: 5,6 – 5,5 Liter

Effizienzklasse: k.A.

CO2-Emissionen: 127 -126 g/km (Euro 6)

Leergewicht / Zuladung: min. 1315 kg / max. 430 kg

Kofferraumvolumen: 160–215 Liter

Wendekreis: 10,8 m

Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,36

Bereifung: 195/55 R16

Basispreis: 31.300 Euro

Fotos: Mini