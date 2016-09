Verlockendes Einstiegsangebot: Suzuki bietet seinen Kleinstwagen Celerio von sofort an mit einem Preisvorteil von 1.800 Euro bereits ab 7.890 Euro an. Dieses Angebot im Rahmen der „Suzuki Celerio City-Wochen“ gilt noch bis Jahresende. Der stets fünftürige, 3,60 Meter lange Wagen bietet 254 Liter Kofferraumvolumen und wird von einem 50 kW/68 PS starken 1,0-Liter Dreizylinder angetrieben.

In der Basisausstattung hat der Japaner unter anderem eine Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber vorn und ein höhenverstellbares Lenkrad an Bord. In der „Club“-Variante ab 9.090 Euro kommen zum Beispiel eine Klimaanlage mit Pollenfilter und ein MP3-fähiges CD-Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung dazu. Und im höchsten Trimm „Comfort“ (ab 9.690 Euro) wartet der City-Flitzer darüber hinaus etwa mit elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, 14-Zoll-Alufelgen und Nebel-Scheinwerfern auf. mid/ts

Foto: Suzuki