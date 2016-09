An der OMV-Station Metzingen kann ab sofort Wasserstoff getankt werden. Die Industriepartner Daimler, Linde und OMV setzen damit ihre langjährige Zusammenarbeit im Rahmen der Clean Energy Partnership (CEP) fort. Die neue Wasserstoff-Station befindet sich in der Auchtertstraße 19 in Metzingen.

An der offiziellen Einweihung nahmen, neben den Repräsentanten der beteiligten Unternehmen, auch Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, sowie Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg teil.

Foto: Daimler