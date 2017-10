Ob Handwerker, Reifenhändler oder KFZ-Werkstatt-Betreiber, viele kleine Unternehmer müssen den Cent zwei Mal rumdrehen. Werbung ist teuer und die Werbeerfolgskontrolle kommt oft zu kurz oder ist kaum möglich. Am 10. Oktober haben nun kleine Unternehmer und Selbständige die Möglichkeit ihr Buisness kostenlos vorzustellen und zu bewerben. Mit dem „Own Buisness Day“ möchte METRO nämlich Kleinunternehmer unterstützen.

KFZ-Mechaniker, Reifenhändler oder Fahrzeugaufbereiter aufgepasst. Sie können Ihr Unternehmen ohne großen Aufwand pushen! Nehmen Sie einfach am Metro Own Business Day teil! Machen Sie auf sich aufmerksam! Wer an diesem Tag ein Sonderangebot oder eine besondere Leistung erstellt, wird von METRO auf der Own Business Day Seite gefeaturet.

So könnten Spezialisten für Fahrzeugreinigung beispielsweise einen Rabatt von 10 Prozent für die Innenreinigung des Fahrzeugs ausloben. Kfz-Werkstätten einen Wintercheck anbieten. Oder Reifenhändler ein günstiges Angebot für die Montage von Reifen machen. All diese Angebote werden am Own Business Day über die Werbekanäle der Metro gepusht. „Schubsen“ auch Sie Ihr Unternehmen an und nehmen am Metro Own Business Day teil! Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen.

Unternehmen pushen am Metro Own Business Day 2017

Das Angebot kann alles Mögliche umfassen. Ob Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bewerben, ganz gleich. Sie wissen selbst am besten, was bei Ihren Kunden am besten zieht. Denn Sie kennen Ihre Kundschaft ja selbst am besten. Bewerben sollten sich in erster Linie kleine Unternehmen, denn diese möchte METRO unterstützen. Das ist die Idee des Handelsriesen.



Mit wenigen Klicks kann man bei METRO das Angebot einstellen – METRO wird das Angebot dann mit einer großen Kampagne kostenlos für das kleine Unternehmen bewerben. Einfach Kontaktdaten, Öffnungszeiten und die Angebotsbeschreibung einstellen. Mehr verlangt der Großhandelsexperte nicht. Jede Branche ist möglich. Jedes Angebot gilt.

Übrigens: Bereits bestehende Metro-Kunden, die ein Special veröffentlichen, erhalten zudem einen 30 Euro-Einkaufsgutschein. In 25 Ländern findet der METRO Own Business Day am 10.10. statt. Auf www.own-business-day.com können Kunden schon heute alle Schauplätze mit besonderen Specials auf einer Landkarte einsehen.

Gewinnspiel: 1.000 € Marketingunterstützung

Zusätzlich erhält jedes Unternehmen, das sein Angebot auf der Plattform einreicht, die Möglichkeit, am Own Business Day Gewinnspiel teilzunehmen. Hier wartet die Chance unter allen Teilnehmer auf eine Marketingunterstützung von 1.000 Euro. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann! Nehmen Sie sich die Zeit, kreieren Sie ein Sonderangebot und bringen Sie es auf die genannte Metro-Seite. Wo gibt es sonst noch Werbung ohne jegliche Streukosten. Nix wie ran, wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben.