Mit der X-Klasse hat Mercedes-Benz den ersten allradgetriebenen und in Großserie gebauten Pick-up mit Stern aufgelegt. Wer den 4×4-Pritschenwagen gern noch exklusiver haben mag, wird jetzt bei Carlex Design fündig. Die Polen bringen die X-Klasse als exklusive Yachting Edition mit einem Hauch Maybach.

Das Außendesign des in Porzellan-Weiß und Schoko-Braun lackierten Fahrzeugs bestimmt ein 15-teiliger Body-Kit aus Carbon, der unter anderem Front- und Heckstoßstange, Dachspoiler und Rahmen für die Heckleuchten umfasst. Hinzu kommen ein Kühlergrill und Räder vom Maybach S650 Coupe. Die X-Klasse in der Version als Yachting Edition wird Carlex Design nur in limitierter Stückzahl fertigen. Beim Erwerb des Lust-Lasters hilft ein gut gefüllter Geldbeutel. Ab rund 105.000 Euro kann man den Allrad-Transporter im Nerz erwerben. ampnet

Fotos: Carlex