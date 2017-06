Aus dem Nutzfahrzeug wird ein Familien-Van

Auf der Basis des Renault Kangoo entsteht der Mercedes Citan. Und weil die kleinen Nutzfahrzeuge in den letzten Jahren auch bei preisbewussten Familien beliebt sind, gibt es nun auch vom Citan mit dem „Tourer“ eine Variante, die dieses Klientel ansprechen möchte. Ab 17.838 Euro ist der Citan Tourer mit den großen Fenstern in der „Crew“-Ausstattungslinie zu haben. Unser Testwagen in der umfangreicheren „Edition“-Line und Außenlänge von 4,32 Meter (es gibt auch eine Variante mit 4,70 Meter), 84 kW-Benzin-Motor, Doppelkupplungsgetriebe, halb-automatischer Klimaanlage, geteiltem Panoramadach und weitere Details kostet 25.199 Euro. Schon in der Basis-Ausstattung ist der Citan Tourer mit zwei Schiebetüren versehen, das macht den Familientransporter für das Ein- und Aussteigen von Passagieren besonders komfortabel und sicherer. Selbst in beengten Parksituationen entstehen keine Schäden durch geöffnete Türen. Angenehm empfinden wir in der 14 Tage währenden Testphase auch die hohe Sitzposition auf den bequemen Vordersitzen im Citan. Vor den umklappbaren Rücksitzen ist enorm viel Fußraum. Kinder können vor den Rücksitzen sogar stehen, den die Außenhöhe erreicht 1,80 Meter, das werden die Kids lieben. Unvorteilhaft ist der Mechanismus für die Einstellung der Sitzlehnen an der Vordersitzen, hier sind bei jedem Einstellversuch die Fingernägel gefährdet und der Raum für die Hand ist ausgesprochen eng.

Triste Hartplastiklandschaft

Vor den Sitzen breitet sich eine billig wirkende Hartplastiklandschaft mit unterschiedlicher Oberflächenzeichnung aus, die man in einem Nutzfahrzeuge-Mercedes nicht erwartet hätte. Wer die aktuelle V-Klasse mit ihrem PKW-haften Armaturenbrett kennt, versteht, was ich meine. Das im Testwagen verbaute Radio-Navigationssystem erinnert an die 90er Jahre, ich habe bald den Versuch aufgegeben, mit diesem fummeligen Teil und seinem Mini-Display eine Route einzugeben. Das Smartphone macht das deutlich schneller und einfacher. Die in zwei Kreisen angeordneten Einstellknöpfe am Armaturenbrett fallen schlicht aus. Die großen Flächen würden eine ergonomischere Verteilung zulassen. Schwer nachvollziehbar ist auch die Konzentration der Bedienhebel (Blinker unten und Tempomat oben) auf der linken Seite des Lenkrads, währen die rechte Seite komplett frei von Hebeln bleibt. Für die Nutzung des Tempomats muss der Arm immer hoch gehoben werden, das ist unnötig und nervt. Sobald man den Tempomaten nutzt, wird die eingestellte Geschwindigkeit im Zentraldisplay angezeigt, die danach nicht mehr auf die ursprünglich gewählte Einstellung zurückspringt. Nervig, weil man das immer wieder von Hand machen muss. Bis zu 3.000 Liter Gepäckraum – gewaltig

Apropos von Hand: Die große Heckklappe ist relativ schwer und soll an einer Schlaufe ziehend geschlossen werden, dem Rücken tut diese wenig ergonomische Bewegung nicht gut. So lange man die Möglichkeit hat, den Stauraum in der zweiten Reihe zu nutzen, wird man es wohl vermeiden, die Klappe zu betätigen. Der Gepäckraum des Citan Tourer fällt mit 685 bis gewaltigen 3.000 Litern (alle Sitze umgeklappt, maximale Ladelänge 1.73 mm) groß aus. Werden die leicht umklappbaren Sitze aus dem Weg geräumt, bildet sich eine ebene Rückenlehnenfläche. Die maximale Anhängelast wird übrigens bei 1.350 Kilo erreicht. In unserem Testwagen sind über den Köpfen der ersten Reihen zwei kleine Glasdächer eingebaut, die gekippt werden können. Während der Fahrt verursachen sie in geöffnetem Zustand allerdings so laute Wind- und Pfeif-Geräusche, dass man sie trotz wohltuender Frischluftzufuhr gern wieder schließt. Zudem fehlt eine Möglichkeit, die Passagiere vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Das getönte Glas reicht als Schutz im Sommer kaum aus. Benzin-Motor mit hohem Verbrauch

Der Benzin-Motor in unserem Testwagen leistet 84 kW, das reicht aus, um den kleinen Familien Van gelassen vorwärts zu bewegen. Auf unseren Testfahrten hat sich im Mittel allerdings ein Verbrauch von 9,5 Litern je 100 Kilometer ergeben. Im Vergleich zum Wert für den kombinierten Normverbrauch von 6,4 Litern (mit DCT-Automatikgetriebe) ist das ein deutlich höherer Verbrauch. Die Abstimmung des Fahrwerks geht davon aus, dass dieser Familien-Van kaum ambitioniert durch Kurven bewegt wird. Das muss bei dieser Art Auto ja nicht sein. Die Informationen über eine schlechte Straße kommen durchaus bei den Insassen an. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet zur Charakteristik des Citan Tourer passend. Fazit

Für 25.000 Euro gibt es beim Citan Tourer „Edition“ viel mobilen Nutzraum für die Familie. Dabei kann der Citan Tourer seine Herkunft aus dem Nutzwagenbereich nicht verleugnen. Verschiedene Details, die nicht auf den Preis schlagen müssten, könnten hier besser ausgeführt werden. Von einem Mercedes werden die meisten mehr erwarten, auch wenn bekannt ist, dass der Citan auf dem Renault Kangoo basiert. In der Disziplin „Familientransporter“ muss sich der Citan Tourer unter anderem mit dem Dacia Dokker messen lassen, der in vergleichbarer Ausstattungslinie und 85-kW-Benzin-Motor rund die Hälfte des Citan Tourer „Edition“ kostet.

Technische Daten: Citan Tourer mit 2.697 mm Radstand. Fahrzeuglänge (mm) 4321 Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) 10,7 / 11,2 Ladevolumen (l) 685 – 3.000 Max. Ladelänge (mm) 953 – 1.753 Zugelassenes Gesamtgewicht zGG (kg) 1.920 / 1.950 / 1.980 / 2.100 / 2.160 Zul. Zuggesamtgewicht (kg) 2.970 – 3.210 Anhängelast (kg) gebremst 1.350 ungebremst 695 – 725 Leergewicht [2] (kg) 1.395 – 1.455 Zuladung (kg) bei zGG 525 – 715 Maximale Dachlast (kg) 100