Pick-ups, als Allrad-Fahrzeuge mit Ladefläche, bedienen in Deutschland einen – wenn auch stetig wachsenden – Nischenmarkt. Dabei sind die 4WD-Laster durchaus nützlich, nicht nur beim Wochenendeinkauf im Baumarkt. Mit einem entsprechenden Wohnaufsatz wird aus dem Pick-up rasch ein Reisemobil. Wer so was ausprobieren möchte, kann bei Andre Hoffmann eine Mercedes-Benz X-Klasse mit Wohnkabine erst einmal mieten.

Das Statistische Bundesamt weist für das Jahr 2016 eine Zahl von 417 297 in Deutschland zugelassenen Reisemobilen aus. Nur ein verhältnismäßig geringer Teil der in Deutschland zugelassenen Reisemobile dürfte auf Pick-ups mit Wohnkabine entfallen. Gerade mal zwei, drei Handvoll Hersteller bieten für die Pritschenwagen hierzulande entsprechende Wohnaufbauten an. Da liegt es für potenzielle Interessenten nahe, vor dem Kauf eine solche Kombination aus Pick-up und Aufbau zunächst zur Probe zu mieten. Da kann Andre Hoffmann helfen. Er betreibt seit 2016 in Legden im westlichen Münsterland, nur wenige Kilometer von der Grenze zu den Niederlanden entfernt, eine Reisemobil-Vermietung. Seine Mieter und Kunden reisen in ihrem Urlaub oft nach Skandinavien. Dort sollte doch ein allradgetriebenes Reisemobil eigentlich die ideale Basis für entspannte Ferien sein. Aus diesem Grund, und „aus voller Überzeugung und Interesse an der neuen X-Klasse“, so Hoffmann, hat er sein Vermietangebot für die Saison 2018 um eine Mercedes-Benz X-Klasse mit Nordstar-Wohnkabine erweitert. Als 250d in der Progressive Edition als 4×4 Automatik plus der Nordstar-Wohnkabine Eco 200 A schließt er zudem eine Lücke im Angebot der Reisemobilvermieter.

Die Nordstar-Kabine verfügt über einen Küchenblock mit klappbarer Arbeitsfläche, zweiflammigem Gaskocher, Spüle, einen 90 Liter fassenden Kompressor-Kühlschrank, 60 Liter Frischwasser, Außendusche, 230 V-Außenanschluss sowie eine Truma E2400 Gas-Umluftheizung. Der Urlaubsregion Skandinavien geschuldet ist die Kabine mit einer Eingangstür mit Fliegengitter. So kann man ungestört von stechenden Quälgeistern die Mahlzeiten an der Sitzgruppe mit Esstisch einnehmen, bevor man sich im Alkovenbett mit einer Liegefläche von1,6 x 2,0 Meter zur Ruhe bettet.

Die Kombination Mercedes / Nordstar ist zu einem Tagespreis ab 129 Euro, inklusive 300 Freikilometer am Tag, zu haben. Im Mietpreis enthalten ist das notwendige Zubehör wie Campingtisch, Stühle, Geschirr, Besteck und Töpfe. Weitere Infos: www.xklasse-camp-vermietung.de.

Text: Ampnet

Fotos: xklasse-camp-vermietung.de