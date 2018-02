Ford hat’s vor einigen Jahren mit dem Transit Sport vorgemacht: Mercedes-Benz bietet den Vito künftig in der Ausstattung „Line Sport“ an. Auffälligste Merkmale sind die folierten Streifen über der Motorhaube und entlang der Türen. Sportliche Seitenschweller sowie Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe unterstreichen die dynamische Erscheinung. Dazu kommen ein verchromter Kühlergrill und eine Dachreling sowie Schwarzglas-Colorverglasung für den Fond.

Akzente setzt auch das Interieur des Vito Line Sport. Dazu zählen Sitze aus schwarzem Kunstleder und das Chrom-Interieur-Paket sowie Veloursfußmatten. Lenkrad und Schalthebel sind mit Leder bezogen.

Das dem Schein auch ein Sein folgt, dafür sorgen das straffe Sportfahrwerk sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder (19 Zoll optional) in exklusiver Farbgebung. Als Zusatzausstattung ist zudem der permanente Allradantrieb 4×4 verfügbar. Abhängig von der gewählten Karosserievariante bewegen sich die Aufpreise für den Mercedes-Benz Vito Line Sport zwischen 2.500 Euro und 4.100 Euro. ampnet

Fotos: Mercedes-Benz