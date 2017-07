Mercedes-Benz Vans stärkt in diesem Jahr seine Präsenz im internationalen Reisemobilmarkt und geht dabei mit der aktuellen Marco Polo Baureihe erstmals auch nach Übersee. So feierte der Marco Polo Activity als Rechtslenker im Sommer diesen Jahres seine Marktpremiere in Australien. Zudem wurde in Europa jüngst der Marco Polo als Rechtslenker in Großbritannien eingeführt. Der Marco Polo Activity auf Basis des Vito präsentiert sich vor allem als funktionaler und flexibler Begleiter. Er verfügt über einen variablen Innenraum mit Schlafplätzen für bis zu fünf Personen. ampnet

Fotos: Mercedes-Benz