Nun will endlich auch Mercedes-Benz den Pick up-Markt erobern. In Stockholm präsentierte der schwäbische Automobilhersteller gleich zwei Design-Varianten des Pritschenwagen-Konzepts. Unter dem Namen Mercedes-Benz X-Klasse sollen die ersten Pick ups bereits 2017 zu haben sein. Ende nächsten Jahres soll die Markteinführung in Europa starten. Gefertigt wird der Pick up in einer Produktionsgemeinschaft mit der Renault-Nissan-Allianz. Die X-Klasse wird für den europäischen, australischen und südafrikanischen Markt im Nissan-Werk in Barcelona gefertigt. Für den lateinamerikanischen Markt wird der Pick up ab 2018 im Renault-Werk in Cordoba, Argentinien vom Band laufen.

Fotos: Mercedes-Benz Vans