BMW erweitert zum Frühjahr 2017 die Karosserielackierungen der 6er-Reihe um die erstmals verfügbare Farbe Sonic Speed Blue metallic. In Verbindung mit dem jeweils modellspezifisch konfigurierten M-Sportpaket können 6er Coupé, 6er Cabrio und 6er Gran Coupé außerdem künftig mit neuen 20 Zoll großen M-Leichtmetallrädern in Bicolor-Ausführung und M-spezifischem Doppelspeichendesign einschließlich Mischbereifung und Notlaufeigenschaften ausgestattet werden. Ebenfalls optional in Kombination mit dem M-Sportpaket sind Interieurleisten in der Ausführung Carbon Fibre erhältlich. Sie waren bislang ausschließlich den M6-Varianten vorbehalten. ampnet