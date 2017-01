Kia krönt sein Flaggschiff mit einem „Meisterstück“. Gemeint ist das Sondermodell „Masterpiece“, das auf der voll ausgestatteten Topversion Platinum Edition basiert und eine ganze Reihe feiner Zutaten enthält. Der Preis des auf 200 Exemplare limitierten Gefährts: selbstbewusste 60.990 Euro.

Der Innenraum der Version Masterpiece ist vom Dachhimmel über die Säulen bis zum Schaltsack in Handarbeit mit tiefschwarzem Alcantara ausgekleidet, das passt zur ebenfalls schwarzen Lederausstattung. Das Exterieur des schwarzmetallic lackierten Sondermodells zeichnet sich durch Trittbretter mit Aluminiumauflage, einen Sportendschalldämpfer aus Edelstahl mit Karbon-ummantelten Endrohren und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Glanzschwarz aus. Angetrieben wird der exklusive Sorento vom bekannten 2,2-Liter-Turbodiesel mit 147 kW/200 PS und bis zu 441 Nm Drehmoment. Serienmäßig sind die Sechsstufen-Automatik mit Fahrmodus-Wahl und das Allradsystem mit Advanced Traction Cornering Control (ATCC) für mehr Seitenstabilität in Kurven und Vorteilen im Gelände. mid

Fotos: Kia