Magna wird seine etelligentDriveTM Antriebssysteme und sein Konzeptfahrzeug e1 auf der CES 2018 (7.01.-12.01. 2018) vorstellen. Das Demonstrationsfahrzeug e1 wird verwendet, um verschiedene eDrive-Konzepte und -Systeme zu demonstrieren sowie Magna’s Fähigkeiten in der Fahrzeugintegration zu belegen. Das System besteht aus drei hochgradig integrierten eDrives, einen an der Vorderachse und einen mit zwei Elektromotoren (e-motors) an der Hinterachse.

Mit diesem innovativen Ansatz soll das Demofahrzeug eine überragende Längs- und Querdynamik sowie eine hervorragende Fahrzeugstabilität für mehr Sicherheit erreichen. Jeder eDrive arbeitet mit einem 140-Kilowatt-Motor, sodass sich in der Summe eine Spitzenleistung von 420 Kilowatt ergibt. Die eMotoren werden mit einem einstufigen Reduktionsgetriebe und einem Wechselrichter zu einem äußerst kompakten Paket kombiniert.