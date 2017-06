Der weltweit tätige Automobilzulieferer Magna stockt die Produktion des 5er BMW auf. Zusätzlich zu den Modellen mit Benzin- und Dieselantrieb, die seit März 2017 hier entstehen, laufen ab Juli in der Magna-Fertigungsstätte Graz auch die teilelektrischen BMW 530e vom Band. Und das nächste elektrifizierte Premium-Fahrzeug steht schon in den Startlöchern: Die Produktion des Jaguar I-Pace beginnt im ersten Quartal 2018. „Wir freuen uns sehr, ein weiteres elektrifiziertes Fahrzeug in unsere Fertigungs-Produktpalette aufnehmen zu können“, so Magna-Steyr-Präsident Günther Apfalter. mid