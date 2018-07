Beim berühmten „Hillclimb“ beim Goodwood Festival of Speed (bis Sonntag, 15. Juli 2018) wird der Lotus Exige 49 seinen ersten Auftritt hinlegen. Der Typ 49 und der Typ 79 sollen an die Jahre erinnern, in denen Lotus die Formel 1-Meisterschaft gewann. Wie Porsche feiert auch Lotus in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen, unter anderem mit besonders exklusiven Lotus-Modellen. ampnet

Foto: Lotus