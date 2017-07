Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht haben im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 16,7 Milliarden Kilometer auf mautpflichtigen Straßen in Deutschland zurückgelegt – also rund 43 Mal die Entfernung von der Erde zum Mond. Das entspricht einer Steigerung um 500 Millionen Kilometer beziehungsweise 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die in Deutschland registrierten Lastwagen stehen für einen Anteil von 57,3 Prozent (2016: 48,8 Prozent), dahinter folgen Polen (15,8 Prozent), Tschechien (4,3 Prozent), Rumänien (3,5 Prozent) und die Niederlande (3,0 Prozent). Alle übrigen Länder kommen zusammen auf 16,1 Prozent. mid

Foto: Toll Collect