Livestream: Italdesign vom Genfer Autosalon 2017

Der Autotester überträgt live vom Genfer Autosalon – die neue Audi-Tochter Italdesign. Zum ersten Mal in Genf dabei präsentiert Italdesign zwei Showcars. Zu sehen am Dienstag, 7. März 13 Uhr. Das Italdesign „Automobili Speciali“ setzt beim Chassi ausschließlich auf Kohlefaser. Das Fahrzeug ist rund 4,84 m lang und knapp 2 m breit. Bei der Höhe kommt der Sportwagen auf nur rund 1,20 m. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 330 km/h an. Der 5.2 Liter V10 Motor beschleunigt von 0 auf 100km/h in 3,2 Sekunden.