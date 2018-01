Livestream: Ford-Präsident Jim Hackett spricht auf der CES zum Thema „City of Tomorrow“

Jim Hackett, Präsident und CEO der Ford Motor Company, wird am heutigen Eröffnungstag der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (USA) eine „Keynote“ halten. Hacket spricht auf der wichtigsten Tech-Messe der Welt von 9 bis 10 Uhr (= nach deutscher Zeit: 18 bis 19 Uhr) über die Ideen, die Visionen und das Engagement des Konzerns zur Lösung der Mobilitätsprobleme der Menschheit. Es geht in diesem Zusammenhang unter anderem um intelligente Fahrzeuge in einer zunehmend vernetzten Welt sowie um die Frage, wie unsere Straßen für Alle besser funktionieren könnten. Hacket stellt seine Rede unter das Motto: „City of Tomorrow“ („Stadt der Zukunft“). Die vollständige Keynote (Englisch) und ein Link zum Livestream ist heute ab 18.00 Uhr deutscher Zeit über folgenden Link abrufbar: http://ots.de/rIpdM

Einen ersten Eindruck von der „City of Tomorrow“ gibt das Vorschau-Video

Foto: Ford