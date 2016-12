Ab heute können Kunden die exklusive „Première Edition” der neuen Alpine reservieren. Die Sonderauflage des Serienmodells ist auf nur 1.955 Exemplare beschränkt und wird ab Ende 2017 ausgeliefert. Reservierungen sind per Smartphone-App ab sofort möglich.

Alpine Fans können ihr exklusives Exemplar der neuen Alpine „Première Edition” mit einer App reservieren, die auf www.alpinecars.com zum Download bereitsteht. Der Preis des Sportwagens wird zwischen 55.000 und 60.000 Euro liegen. Die verbindliche Bestellung erfolgt mit der Anzahlung von 2.000 Euro. Das Modell ist in den drei Farben „Bleu Alpine”, „Noir Profond” und „Blanc Solaire” erhältlich und wird ab Ende 2017 ausgeliefert.

Die Sportwagengene der legendären Alpine A110 trägt auch das neue Serienmodell in sich: In weniger als 4,5 Sekunden beschleunigt die Alpine von 0 auf 100 km/h. Der Bestellvorgang startet gleichzeitig in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und Großbritannien.