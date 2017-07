Lady Di’s Audi Cabriolet von 1994 wird am kommenden Sonnabend bei der Auktion von Coys im englischen Blenheim Palace versteigert. Der Wagen war eine Leihgabe vom Audi-Händler in St. Johns Wood. Coys erwartet einen Erlös von 35.000 bis 40.000 britischen Pfund, umgerechnet etwa 40.000 bis 50.000 Euro. Das Cabrio war viele Jahre eingelagert, bis er 2004 verkauft und seitdem alltäglich genutzt wurde. Neben vielen weiteren Oldtimern kommt am Sonnabend ein Bugatti Typ 37 aus dem Jahr 1926, der seit 1940 nur zwei Besitzer hatte und von 2002 bis 2008 gründlich restauriert wurde. Cays erwartet einen Preis zwischen 400.000 und 600.000 britischen Pfund (450.000 Euro bis 675.000 Euro). ampnet

Fotos: Coys