Auch seltene Schmuckstücke sind nicht vor dem aktuellen Schneechaos in den USA gefeit. Dieser Ford Thunderbird aus dem Jahr 1960 ist soeben unter der Leitung der Verlade-Profis von West Coast Shipping aus dem Volo Auto Museum in Illinois abgeholt worden und hat nun eine Reise per Container von Kalifornien nach Australien vor sich. mid

Foto: West Coast Shipping