Ein Porsche als Kombi. Muss das wirklich sein? Das frage ich – als ausgewiesener Fan der Marke. Gibt es für einen Panamera Kombi tatsächlich eine ausreichende Zahl von Kunden? Bestimmt haben die Porsche-Strategen in alle Märkte dieser Welt gehört, um eine Antwort zu bekommen.

Bekanntlich sind wir Deutsche das Land der Kombi-Fahrer. Aber brauchen wir deshalb auch einen viersitzigen Sportwagen in Kombi-Form? Bietet nicht schon die Panamera Limousine bequeme Beinfreiheit im Fonds und auch Raum en masse im Gepäckraum? Ich denke, da bleibt kaum ein realistischer Anspruch an Platz unerfüllt. Die paar Liter mehr machen den Kohl kaum fetter. Okay, man kann den Kühlschrank mit diesem Panamera Kombi nun wohl direkt vom Media-Markt – standesgemäß – nach Hause chauffieren. Aber will das jemand wirklich?

Mag sein, dass moderne Produktionstechnologien es heute möglich machen, Karosserie-Derivate mit nur geringen Mehrkosten zu fertigen. Vermutlich reicht ein konsequent ausgearbeiteter Businessplan mit bilanz-verbesserndem Potenzial und fertig ist die Laube. Ferrari hat es mit dem FF, denn die Italiener heute Lusso nennen, ja vorgemacht – allerdings bisher mit begrenztem Erfolg.

Wie man den Nutzwert eines Porsche noch mal steigern könnte? Eine Anhängerkupplung dran und nen stylischen Hänger! Komm, lass uns mit dem Porsche umziehen, wir brauchen keinen Möbelwagen.

Oder wie wäre es mit einem Van von Porsche? Auch so etwas würden mutige Designer und kühl rechnende Produktionsexperten bestimmt auf die Beine stellen. Aber wie man beim großen BMW 2er Active Tourer von Branchen-Insidern hört, steht dessen Nachfolger auf der Kippe. Inzwischen habe man im BMW Vorstand offenbar Bedenken, ob eine solches Auto zur Freude am Fahren passt, und nicht doch dem Image der Marke schadet.

Man darf gespannt, was aus dem Porsche Panamera Sport Turismo werden wird. Wobei – der Zusatz „Sport“ im Namen des Neuen lässt meine Synapsen schon wieder aktiv werden.