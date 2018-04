Das eigene Reisemobil, den eigenen Wohnwagen direkt im Werk abzuholen, ist ab sofort bei Knaus Tabbert möglich. Kunden können ihr neues Fahrzeug jetzt am Hauptsitz des Unternehmens im niederbayerischen Jandelsbrunn selbst in Empfang nehmen. Bei Bedarf werden sie am Bahnhof Passau abgeholt. In Jandelsbrunn erwartet sie eine Führung durch die Produktion und eine Einführung in das neue Fahrzeug. Die Abholung ab Werk ist möglich für Fahrzeuge der Marken Knaus, Weinsberg und „T@B“. Sie kann beim Händler gebucht werden. ampnet

Foto: Knaus Tabbert