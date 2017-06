Kia hat das neue Crossover-Modell „Stonic“ mit ersten Skizzen vorgestellt. Die ersten Darstellungen, die der Hersteller jetzt veröffentlicht hat, lassen ein markantes, selbstbewusst auftretendes B-Segment-Fahrzeug erkennen, dessen europäisch geprägtes Design in Form und Funktion an die größeren Kia-SUVs angelehnt ist. Das neue Modell wird im Herbst 2017 auf den Markt kommen und innen wie außen so viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten wie kein Kia zuvor.

Der Name Stonic ist eine Kombination der englischen Wörter „speedy“ (schnell, flink) und „tonic“ (Tonika, in der Musik die Bezeichnung für den Grundton einer Tonart). Er soll darauf hinweisen, dass das Crossover-Modell ein agiles Fahrzeug ist und dass es eine neue „Tonart“ ins Segment der kleinen SUVs bringt.

In seinem äußeren Auftreten verbindet der Stonic scharfe Linien mit sanft geformten Oberflächen und kompakte Dimensionen mit einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt. Die schwungvolle Dachlinie und die charakteristische Dachreling geben dem Fahrzeug eine sportliche Note. Die markanten Rückleuchten tragen zur jugendlichen, zukunftsweisenden Ausstrahlung bei. Das in Europa entwickelte Innendesign greift mit geraden Linien, geschmeidig gestalteten Oberflächen und geometrischen Formen die Designmerkmale des Exterieurs auf. ampnet

Fotos: Kia