Kia veranstaltet das Gewinnspiel „Lucky Drive“. Wer an diesem teilnehmen möchte, muss zunächst bei einem Kia-Händler eine Probefahrt absolvieren. Als Hauptsponsor des Grand-Slam-Turniers in Melbourne, gibt der koreanische Autohersteller dem Gewinner samt Begleitperson die Möglichkeit, das Halbfinale im Herren-Tennis am 26. Januar 2017 live mitzuerleben.

Die Anmeldung zur Probefahrt ist ab sofort auf der Gewinnspiel-Website möglich (www.kia.com/de/specials/lucky-drive-to-australia). Besiegelt wird die Teilnahme dann vor Ort beim Kia-Händler mit dem Ausfüllen der Gewinnspielkarte. Teilnahmeschluss ist der 30. November 2016. Unter allen Teilnehmern wird eine Reise für zwei Personen vom 24. bis 27. Januar 2017 nach Melbourne inklusive Flug, 5-Sterne-Hotel und Eintrittskarten für das Halbfinale der Australian Open verlost. Weitere Details und die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Gewinnspiel-Website und der Facebook-Seite von Kia Motors Deutschland (www.facebook.com/kiadeutschland). cwe/ampnet