Seit 1993 ist der Kia Sportage bereits auf dem Markt. Schon früh haben die Koreaner offensichtlich erkannt, wie gern die Käufer kompakte SUVs bald mögen werden. Längst ist dieses Segment das am schnellsten wachsende auf dem Automobilmarkt. So ist es kaum verwunderlich, dass inzwischen die vierte Generation des kompakten SUVs verkauft wird. Zum Modelljahr 2019 bekommt der Sportage nun unter anderem einen neuen Antrieb, nämlich einen Diesel-Mild-Hybrid auf 48-Volt-Basis. Zudem entsprechen sämtliche Motoren fortan der Abgasnorm Euro 6d-Temp (die erst ab September 2019 für alle Neuwagen verbindlich ist). Im Zuge der Überarbeitung des Sportage wurde sein Design geschärft und das Angebot an Sicherheits- und Infotainment-Systemen erweitert.

Der Sportage ist in Deutschland der Top-Seller der koreanischen Marke. Mit rund 15.000 Neuzulassungen entfiel hierzulande 2017 rund ein Viertel des Kia-Absatzes auf das Kompakt-SUV. Eingeführt wird der neue Modelljahrgang im August.

Neuer Mild-Hybrid-Antrieb

Die Mildhybridversion nutzt den 2.0 Liter Diesel-Motor, der 136 kW (185 PS) leistet und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment auf die Straßen bringen kann. Das Dieseltriebwerk wird hier durch einen Elektroantrieb unterstützt. Er beinhaltet eine 48-Volt-Batterie sowie einen 12 kW starken Startergenerator und ermöglicht – anders als 12-Volt-Start-Stopp-Systeme – das Abschalten des Verbrennungsmotors auch im Fahrbetrieb. So etwa

beim Ausrollen oder beim Bremsen.

Gegenüber dem bisherigen 2,0-Liter-Diesel reduziert der Mild-Hybrid-Antrieb die CO2-Emissionen (ab 138 g/km) und damit auch den Verbrauch (nach Angaben von Kia) je nach Ausführung um bis zu zehn Prozent.

Alle Motoren erfüllen 6d-temp

Neu in der Antriebspalette ist darüber hinaus ein 1.6 Diesel, der den 1,7-Liter-Diesel ablöst und der in zwei Varianten mit 85 kW (115 PS) oder 100 kW (136 PS) maximaler Leistung angeboten wird. Die drei Diesel sind mit einem SCR-Katalysator ausgestattet. Bei den Benzinern ist neben dem 130 kW (177 PS) starken Turbotriebwerk ein 1,6-Liter-Direkteinspritzer mit 97 kW (132 PS) erhältlich. Beide Benziner kommen mit einem Partikelfilter für Otto-Motoren. Je nach Motorisierung kann der Sportage mit Front- oder Allradantrieb bestellt werden. Standardmäßig sind alle Motoren mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Für den 1.6 T-GDI AWD und den 1.6 CRDi 136 AWD werden gegen Mehrpreis siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe angeboten. Der serienmäßig allradgetriebene 2,0- Liter-Diesel ist mit einer Acht-Stufen-Automatik erhältlich.

Verändertes Design

Neben der Antriebspalette wurde auch das Design der vierten Sportage-Generation weiterentwickelt. Erkennungszeichen des Modelljahrgangs 2019 sind neu gestaltete Stoßfänger, Scheinwerfer,

Rückleuchten und Leichtmetallfelgen sowie seitliche Chromleisten.

Die Sportausführung „GT Line“ zeigt darüber hinaus einen neuen Kühlergrill und neu gestaltete LED-Nebelscheinwerfer. Innen präsentiert sich der Sportage mit einem neuen Lenkrad und einer veränderten Instrumenteneinheit. Für den „GT Line“ sind optional neue Ledersitzbezüge in Schwarz mit roten Nähten erhältlich.

Auch technologisch hat Kia seinen Bestseller weiter aufgerüstet. LED-Scheinwerfer setzen einen Hightech-Akzent in der neuen, dynamischen Frontoptik (je nach Ausführung). Ein Audiosystem mit 7-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration ist ab Werk an Bord und unterstreicht das gestiegene Niveau der Basisausstattung. Sie beinhaltet neben Klimaanlage und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen jetzt auch Geschwindigkeitsregelanlage, Rückfahrkamera, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Dämmerungssensor und beheizbare Außenspiegel. Erweitert wurde zum Modelljahr 2019 auch die Palette der Assistenzsysteme um eine adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop-and-go-Funktion, eine Rundumsichtkamera und einen Müdigkeitswarner.

7 Jahre Garantie

Wie für alle Kia Automobile gilt auch für den Sportage eine besonders lange Garantiedauer. 7 Jahre (bis maximal 150.000 km) haben der Käufer und auch mögliche Wiederkäufer die Sicherheit, für technische Mängel (die nicht durch Unfälle oder üblichen Verschleiß verursacht sind), nichts extra bezahlen zu müssen. Damit hebt sich Kia deutlich positiv von den meisten anderen Herstellern ab, die oft nur 2 Jahre anbieten. Für die Käufer kann das ein entscheidender Vorteil sein, denn je älter ein Auto wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von auftretenden Mängeln. Und das kann dann viel Geld kosten