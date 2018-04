Jaguar bringt den XE als unlimitiertes Editionsmodell „Landmark“ auf den Markt. Es basiert auf der Aussstattungslinie R-Sport und steht auf eigens entworfenen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Zehn-Doppelspeichen-Design. Vom Jaguar XE S übernommen werden der Frontstoßfänger mit Blades, Seitenschweller und Heckspoiler, jeweils in Wagenfarbe. Dazu kommen zusätzlich zum „Black Pack“ in einem glänzenden Schwarz lackierte Außenspiegelkappen und „Landmark“-Schriftzüge in den seitlichen Luftauslässen. Den Innenraum zeichnen Sitze mit genarbtem Lederbezug in Ebony oder Ebony/Pimento Red sowie eine Armaturentafel in Luxtec mit Dekorelementen in Meshed Aluminium aus. An den Einstiegsleisten aus Edelstahl finden sich ebenfalls „Landmark“-Schriftzüge. Ebenfalls mit an Bord ist das „Touch Pro“-Infotainmentsystem mit zentralem Zehn-Zoll-Touchscreen.

Zur Wahl stehen die drei Außenfarben Yulong White, Firenze Red und Santorini Black sowie zwei Diesel- und drei Benzinmotoren mit bis zu 300 PS und stellenweise Allradantrieb. Die Benziner haben ab Werk einen Partikelfilter. Die Preise für den Jaguar XE Landmark beginnen bei 46.350 Euro. ampnet

Fotos: Jaguar