Jaguar und Land Rover bieten ab kommenden Jahr eine „Ice Driving Academy“ in ihrem Wintertestcenter im nordschwedischen Arjeplog an. Bei Temperaturen von weit unter null Grad können die Teilnehmer unter kompetenter Anleitung den Jaguar F-Type und F-Pace sowie den Range Rover Sport auf vorgespurten Rundkursen am Limit bewegen.

Darüber hinaus sind bei dem Fahrsicherheitstraining am Rande des Polarkreises Fahrten mit klassischen Modellen beider Marken möglich. So können die Gäste erfahren, wie sich ein Jaguar Mk II, Mk VII oder XK 150 sowie Land Rover der Serien I bis III ohne moderne Bremsen, Servolenkung und Traktionskontrolle auf dem blanken Parkett bewegen lassen.

Die Programme mit drei oder optional vier Übernachtungen starten zu Preisen ab Euro 2490 Euro. Im Preis enthalten sind Hotel und Verpflegung, Transfers vom und zum Flughafen sowie die professionelle Anleitung enthalten. Auf Wunsch kann zusätzlich auch eine Tour mit dem Snowmobil oder in einem von Huskys gezogenen Schlitten gebucht werden. (ampnet)

Foto: Hersteller