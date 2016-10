In diesen Tagen rollt der neue Hyundai Ioniq in den Handel. Der Ioniq ist mit drei alternativen Antrieben verfügbar. Zur Wahl stehen Hybrid (ab Oktober), Elektro (ab November) oder Plug-in Hybrid (Sommer 2017). In Deutschland ist Hyundai eine Partnerschaft mit der EnBW eingegangen und bietet so ein Rundum-Paket für den Hyundai Ioniq Elektro.

Zum Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur empfiehlt Hyundai seinen 560 Händlern und Servicebetrieben, mit dem Karlsruher Energieversorger EnBW zusammen zu arbeiten. So können die Händlerbetriebe ihren Kunden künftig EnBW-Ladeeinrichtungen, Grünstromverträge sowie Ladekarten und eine Lade-App für die öffentlichen Ladestationen der EnBW anbieten. An den Ladestationen, die bei den Hyundai-Handelspartnern installiert werden, lassen sich jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen.

Foto: Hyundai